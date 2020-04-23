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Меховой Дом

От неизменной классики до top fashion designes - мы создадим для вас настоящий шедевр из меха качественно и недорого.

Мы занимаемся закупкой меха на аукционах SagaFurs, Kopenhagen Fur, Союзпушнина с 1993 года.

Новая коллекция шуб в наличии

Друзья! ​ Наш магазин снова открыт и работает в прежнем режиме

Шубы, пальто и куртки из натурального меха – роскошные изделия, которые формируют изысканный и элегантный образ своей владелицы, и свидетельствуют о ее безупречном вкусе. Ассортимент изделий, представленных в магазинах Москвы, подходит не каждой женщине: одних не устраивает однообразный дизайн одежды, другие сомневаются в качестве меха. Если вы хотите выделяться из окружения и приобрести красивую долговечную вещь, приглашаем посетить меховое ателье Astel. Мы специализируемся на выпуске готовых изделий, которые можно примерить в комфортном шоуруме, и индивидуальном пошиве на заказ.

Шубы на заказ: непревзойденный дизайн и соответствие фигуре

Обращаясь в наше ателье шуб в Москве, вы получаете уникальную возможность стать обладателем эксклюзивного изделия, у которого нет аналогов во всем мире. Мы можем создать дизайн в соответствии с вашими пожеланиями, или изготовить модель, которую вы увидели в журнале или на последней Неделе Моды. Предлагаем большой выбор красивых, теплых и долговечных шкурок:

Универсальная норка – невесомая и мягкая, идеально подходящая как для классики, так и ультрасовременных моделей.

Драгоценный соболь – подчеркивает статус и утонченный вкус владельца.

Не теряющий актуальности каракуль – обладает необычайным узором тугих завитков.

Нежная и дорогая каракульча с особым муаровым рисунком.

Также клиенты могут выбрать любые другие популярные виды меха: песца, шиншиллу, горностая, рысь, кролика, ламу, калгана, свакару, лису. В ассортименте представлена широчайшая палитра, по каждому виду сырья доступны десятки разнообразных оттенков, в том числе, с металлизацией.

Индивидуальный пошив меховых изделий в нашем бутик-ателье – идеальный вариант для тех, кто стремится всегда быть в тренде, ценит эксклюзив и оригинальность, и мечтает об элитной одежде, полностью удовлетворяющей пожелания. Шубки выполняются по индивидуальным меркам, поэтому великолепно подчеркивают достоинства фигуры своей владелицы.

Где мы закупаем мех

От качества сырья напрямую зависит внешний вид и долговечность изделий. Наше меховое ателье 3-6 раз в год закупает продукцию на ведущих зарубежных и российских аукционах: SagaFurs, Kopenhagen Fur, «Союзпушнина». На эти мероприятия допускаются исключительно шкурки высшего качества, а все лоты полностью соответствуют международным стандартам. Мы работаем с сырьем «премиум» и «люкс», поэтому в Astel – всегда только отборная пушнина и безупречная выделка. Посетите шоурум, и вы убедитесь, что шубы нашего салона достойны украсить ваш гардероб!

Услуги мехового ателье Astel

Наше ателье меховых шуб регулярно выпускает новые эксклюзивные коллекции. Мы предлагаем оригинальные модели пальто и полупальто, костюмов, платьев, жакетов, курток и прочих изделий из соболя, норки, свакары, каракуля и прочих видов сырья. Кроме того, опытные мастера предлагают полный спектр услуг по работе с изделиями из натурального меха:

Пошив шубы по индивидуальному заказу. Шубы и другая одежда шьются из выбранных клиентом шкурок по лекалам, созданным на основе снятых мерок. Креативные дизайнеры создадут любую модель – от классики до экстравагантных современных силуэтов.

Ремонт меховых изделий. Опытные специалисты устранят как незначительные, так и серьезные повреждения: разошедшиеся швы, вырванные клочки меха, повреждения целостности шкурки и т.п.

Перекрой. Мы можем полностью изменить фасон устаревшей шубы или другого мехового изделия, или добавить в его дизайн отдельные детали: капюшон, воротник или манжеты.

Биочистка меха. Уникальная технология очистки с помощью натуральных бальзамов на основе травяных экстрактов и вытяжек из растений. Изделия чистятся вручную, и после обработки принимают совершенно новый ухоженный вид.

Хранение меха. Мы поместим ваши изделия на весенне-летний период в хорошо вентилируемый меховой холодильник, поддерживающий температуру на уровне +6С.

Также вы можете купить у нас любые виды высококачественного натурального меха для пошива одежды, игрушек и аксессуаров, оформления интерьеров. Мы закупаем продукцию напрямую у производителя, благодаря чему цены находятся на оптимальном уровне.

Какие привилегии предоставляет своим клиентам ателье Astel

Наши клиенты могут самостоятельно выбрать фасон шубы, куртки, пальто, жакета или других изделий, заказать необычную форму капюшона или воротника, подобрать оригинальную фурнитуру и другие детали. Сырье отличается изысканной глубиной оттенков и неповторимым переливающимся блеском, поэтому изготовленные из него изделия выглядят богато и представительно. Специалисты помогут подобрать идеальную фактуру и цветовую палитру меха, а искушенные модницы смогут порадовать себя комбинациями из нескольких видов. Мы работаем максимально быстро: в зависимости от сложности заказа пошив шубы занимает, в среднем, 2-3 недели. У нас действует широкая программа лояльности и имеются выгодные предложения для постоянных клиентов.

Чтобы получить больше информации об имеющихся моделях и условиях пошива по индивидуальному заказу, позвоните консультантам по контактному номеру телефона +7 (929) 942-18-88. Также вы можете ежедневно посетить шоурум мехового ателье в Москве, чтобы примерить представленные изделия.

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